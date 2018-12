Roma femminile, Bonfantini: "Inizio difficile. Sogno i Mondiali di Francia"

L’attaccante della Roma femminile Agnese Bonfantini ha parlato ai microfoni di Roma TV del momento della squadra dopo la sconfitta contro il Milan: “Dopo cinque vittorie di fila abbiamo incontrato una sconfitta contro il Milan anche se siamo rimasti in gara fino all’ultimo e questa è stata la differenza rispetto alla gara contro la Juventus. La Coppa Italia è un nostro obiettivo, l'Orobica è un avversario temibile, ma daremo tutto in campo per passare il turno. - continua Bonfantini come riporta Vocegiallorossa.it - All’inizio ho avuto qualche difficoltà, ma le compagne e il coach mi hanno aiutato molto e piano piano il gruppo è diventato sempre più affiatato e coeso e con quello anche i risultati positivi. Coach Bavagnoli? Ci chiede di fare un gioco aggressivo e offensivo a tutte noi, a me in particolare invece chiede di pressare, di tentare sempre l’uno contro uno partendo dalla fascia per poi tagliare in mezzo. Sogni? I miei obiettivi personali sono vincere con la Roma e andare ai Mondiali di Francia 2019".