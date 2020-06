Roma femminile, Bonfantini: "Mi ispiro a Mbappe e Morgan. Kakà ed Elsha i miei idoli"

L’attaccante della Roma femminile e della Nazionale Agnese Bonfantini attraverso i canali social del club giallorosso ha risposto alle domande delle giocatrici del settore giovanile romanista: “Non sono mai stati contrari i miei genitori, ma all'inizio mia mamma pensava che avrei smesso subito. Le avevo chiesto di mandarmi a giocare dove fossero tutti i miei compagni di classe, ma lei non ha voluto e mi ha mandato nella squadra più vicina a casa, dicendo a mio padre che tanto mi sarei stufata di lì a poco perché non avevo amici, ma poi alla fine ho fatto nuove amicizie e sono dove sono ora. Modelli? Il mio calciatore è Mbappé. La mia calciatrice preferita è Alex Morgan, a loro mi ispiro molto. - continua Bonfantini – Motivazione? Non l'ho mai persa. Sono una drogata dell'allenamento, se non mi alleno per un giorno mi sento male e tu pensa che in questo momento sto facendo doppie sedute per cercare sempre di essere al meglio della forma fisica. Da piccola ne avevo ancora di più di motivazione per arrivare dove volevo arrivare. Il numero 22 di maglia? Era il numero del mio idolo quando ero piccola, Kaka. Lo indossava anche El Shaarawy in nazionale, anche lui mio idolo. Quando sono arrivata alla Roma mi hanno detto ci fossero dei numeri a disposizione, tra questi il 22, mi era sempre piaciuto e l'ho scelto".