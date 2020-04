Roma Femminile, Ciccotti: "Felice di aver vissuto la fase di sviluppo del calcio femminile"

Intervistata dal Corriere della Sera, Claudia Ciccotti, centrocampista della Roma Femminile, ha commentato: "Mi manca la mia vita, che racchiude tutto. Il lavoro da fisioterapista al mattino, il viaggio da Ostia all’Acqua Acetosa per allenarmi il pomeriggio. Ho una doppia soddisfazione: quella di giocare in Serie A con la maglia che ho sempre sognato, ma anche quella di aiutare gli altri per rendere la loro vita migliore. A casa, quando gioca la Roma si ferma tutto. Sono contenta sia di aver vissuto la fase di sviluppo del calcio femminile, ma anche che le bambine possano sognare di giocare per la Roma".