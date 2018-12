Roma femminile, Di Criscio: "Onorerò sempre questa maglia"

Intervistata da Roma TV Federica Di Criscio, difensore della Roma e della Nazionale, ha parlato della sua esperienza in giallorosso e degli obiettivi per il futuro: “Per me essere qui è un onore, sono poche le squadre che possono darti delle possibilità come quelle che ti dà la Roma e io cercherò sempre di onorare la maglia nel migliore dei modi. Mi sono sentito subito a casa quando sono arrivata qui e credo che sia una delle cose fondamentali per fare bene questo lavoro. Quest'anno il livello del campionato si è alzato molto e non possiamo sottovalutare nessuna avversaria perché tutte si sono rinforzate. Fortunatamente il calcio femminile sta prendendo piede, abbiamo più consapevolezza del lavoro che stiamo facendo, non è stato facile all'inizio mettere tante giocatrici nuove, potevamo trovare difficoltà nel gioco. Gli ultimi risultati ci danno il morale giusto per proseguire in campionato. - conclude Di Criscio come riporta vocegiallorossa.it - Siamo un gruppo giovane che ha tanto potenziale, vogliamo fare bene. La Roma ha tante sfaccettature, è proprio un entrare in uno stile di vita differente, siamo sulla buona strada”.