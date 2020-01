Roma femminile, Ekroth: "Serie A più competitiva rispetto al passato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo difensore della Roma femminile Petronella Ekroth ha parlato a Roma TV del suo ritorno in Italia: “Ho avuto tante offerte, è vero, ma poi è successo tutto molto velocemente. Mi hanno raccontato tante cose belle sul club, sulla squadra e sullo staff, ho subito avuto una sensazione molto buona. Per questo motivo sono voluta venire qui. Obiettivi? Vorrei vedere la squadra crescere e spero che riusciremo ad arrivare in una posizione di classifica migliore rispetto allo scorso anno perché vincere il campionato e la Coppa, come mi è successo nella scorsa stagione, è veramente un’emozione bellissima. Questo deve essere un nostro obiettivo, spero che potremo giocare al massimo delle nostre possibilità. - conclude la svedese come riporta Vocegiallorossa.it - Mi aspetto partite molto competitive. Penso che durante la Coppa del Mondo della scorsa estate l’Italia abbia fatto veramente bene e per questo anche il campionato è migliorato; sono arrivate tante ottime calciatrici, mi aspetto di migliorare come giocatrice in questo contesto".