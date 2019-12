Roma femminile, finalmente Andressa. La brasiliana è l’arma in più

Il suo arrivo in estate è stato uno dei grandi colpi di mercato della Serie A femminile, oltre che di una Roma che aveva voglia, dopo un anno di assestamento, di puntare alle prime due piazze – quelle che danno l’accesso all’Europa – sfidando senza timori reverenziali non solo la Juventus, ma anche Fiorentina e Milan. Parliamo dell’attaccante Andressa Alves, classe ‘92, reduce dall’esperienza con il Barcellona – con cui si è laureata vice campionessa d’Europa – e da un buon Mondiale con la maglia del suo Brasile. Una calciatrice di livello assoluto, una vera e propria fuoriclasse per la nostra Serie A che però ha dovuto scontrarsi con un periodo di ambientamento più lungo, anche a causa di qualche problemino fisico, di quanto si pensasse.

Nonostante non sia ancora al top della condizione, la brasiliana una volta lanciata dall’allenatrice Betty Bavagnoli nella formazione iniziale ha ripagato la fiducia e mostrato lampi della sua classe: gol su calcio di rigore contro il Tavagnacco ad dare il là alla vittoria giallorossa a inizio dicembre, altre due reti contro l’Inter – la prima su rigore, la seconda con un sinistro a giro dal limite dell’area – nell’ultimo turno. Tre reti in due gare, due vittorie, che tengono la Roma ancorata quantomeno al secondo posto e hanno permesso alle giallorosse di uscire da un momento di flessione dopo due sconfitte di fila (contro Florentia e Juventus). Ma questo appare come solo un antipasto di quello che Andressa potrà dare da qui a fine stagione.