© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistata da Roma Tv la centrocampista giallorossa, e della Nazionale, Manuela Giugliano ha parlato del momento della squadra, reduce dalla sconfitta con la Florentia, e in vista del big match contro la Juventus in programma nel prossimo turno: “Contro le toscane abbiamo sbagliato approccio alla gara, non siamo entrate in campo con la determinazione e la concentrazione giusta. Ne abbiamo parlato nello spogliatoio perché c’è molto rammarico per i punti visto il pareggio fra Juve e Milan, ora dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto finora e lavorare giorno per giorno per assumere quella mentalità vincente che è l’arma per avere successo. Siamo consapevoli di poter fare di più”.

Com’è l’ambientamento alla Roma e quale rapporto ha con l’allenatrice Bavagnoli?

“Mi trovo molto bene, la società è presente e il gruppo mi ha aiutato a inserirmi subito in questo ambiente. Bavagnoli mi chiede di gestire il gioco, guidare la squadra ma anche di divertirmi perché solo divertendosi si portano a casa risultati importanti. Pubblico? È l’arma in più che ogni giornata ci porta a vincere le partite. Va ringraziato e speriamo che si continui su questa strada perché ci saranno di grande aiuto in questa stagione”.

Cosa si attende dalla sfida alla Juventus?

“Conosciamo tutti la forza della Juve, è una squadra vincente con delle calciatrici di grande livello e con caratteristiche fisiche molto importanti. Sicuramente noi cercheremo di fare il nostro gioco che è l’arma che ci renderà più forti".