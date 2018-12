La centrocampista della Roma femminile Giada Greggi intervistata da Roma Tv ha parlato della sfida contro la Fiorentina in programma nel prossimo turno: “La Fiorentina è un big. Una squadra molto competitiva, di grande spessore, che ha giocatrici che hanno esperienza in nazionale. Ma noi cercheremo di dare il meglio, entreremo convinte, concentrate fin dall'inizio, dando il meglio di noi stesse. - continua Greggi – In generale l’asticella si è alzata notevolmente anche perché sono subentrate società professioniste che hanno contribuito al miglioramento di questo movimento, alla sua diffusione. Ora il campionato è molto più equilibrato e competitivo”.

📺 Un estratto dell'intervista a Giada Greggi che andrà in onda in Women's Weekly oggi alle 17:45 su @RomaTV #ASRomaFemminile pic.twitter.com/cYMHr6PDYI — AS Roma Femminile (@ASRomaFemminile) 19 dicembre 2018