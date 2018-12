Roma femminile, Hamm: "Squadra giovane. Milan? Test importante"

Mia Hamm, consigliere d'amministrazione della Roma, ha parlato nel corso dell'intervista a Sky Sport anche del big match della A femminile contro la capolista Milan: “Il Milan è primo in classifica e ogni volta che affronti la capolista, c’è sempre una grande voglia di prelevare. Ma il Milan è primo per un motivo, conosco bene l’allenatrice Carolina Morace, ho giocato contro di lei e sono sicura che la sua squadra sia molto preparata e abbia assorbito le sue caratteristiche. Sarà una partita tosta, loro vogliono vincere. La Roma è una squadra molto giovane, le giocatrici hanno grandi margini di miglioramento, ma al tempo stesso stanno facendo esperienza. - continua l'ex stella del calcio - Sarà un test importante per loro, per le squadre giovani è sempre importanti confrontarsi con le migliori, è un’occasione da sfruttare. Sono davvero entusiasta di vedere questa partita e non vedo l’ora di capire il livello che la Roma potrà raggiungere”