© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma Femminile è scesa oggi in campo alle contro il PSG per la seconda edizione del Torneo Luisa Petrucci. Test impegnativo al Tre Fontane per le ragazze di Elisabetta Bavagnoli, che sono state capaci di recuperare uno svantaggio di due reti prima di arrendersi ai calci di rigore contro la squadra francese. In gol Huitema per le parigine, Sterturini e Bonfantini per la formazione giallorossa.