Roma femminile, Nela: "Cerchiamo un Pruzzo al femminile"

Il dirigente della Roma femminile Sebino Nela è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Tuttocalciofemminile, per parlare della situazione in casa roma e delle prospettive future di crescita: “La Juventus è partita per prima e ha monopolizzato il mercato prendendo alcune delle calciatrici più forti. Recuperare terreno non è facile, ma la nostra strategia è quella dispuntare sulle giovani di grande talento e se avremo scelto bene presto potremo competere con le bianconere. Il prossimo passaggio sarà individuare una grande bomber che vada ad arricchire un reparto offensivo già forte. Cerchiamo un Pruzzo al femminile. - continua Nela parlando poi di Andressa – Il suo percorso è diverso da quello di Falcao ai miei tempi, che fece subito la differenza. Lei ha bisogno di ancora un po' di tempo per adattarsi al progetto tattico, ma è davvero forte e stiamo lavorando per trasformarla in una grandissima centrocampista. Ekroth? Avevano la necessità di sostituire Di Criscio infortunata e abbiamo scelto una calciatrice di alto profilo. Non vogliamo lasciare nulla di intentato in questa stagione”.