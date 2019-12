© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brutte notizie in casa Roma femminile. Nella giornata di oggi infatti il difensore Federica Di Criscio è stata operata per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro e per la sutura del menisco esterno dopo l’infortunio subito contro l’Inter nell’ultima giornata di campionato. Un infortunio serio che priverà le giallorosse di un elemento importante della propria retroguardia per diversi mesi.