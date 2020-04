Roma Femminile, Thestrup: "Mi manca tanto il campo, giocare in Italia è un sogno"

Amalie Thestrup, attaccante della Roma Femminile, ha rilasciato una lunga intervista durante un live di Instragram con Generation Amazing affrontando temi quali la sua esperienza in lockdown, la carriera con la Roma e con la Nazionale e la questione del gender equality.

Come sta vivendo la situazione creata dall'emergenza Coronavirus?

"Penso che questa sia una situazione impegnativa per tutti noi, ovunque nel mondo, non abbiamo mai vissuto un’esperienza del genere. Cosa faccio in questi giorni? Vivo la solita routine, cercando di avere giornate il più normale possibili; mi alleno tutti i giorni, sono in contatto con i preparatori atletici della Roma che ci hanno mandato un programma specifico. Diciamo che cerco di vivere il più normale possibile in questa situazione che è sicuramente poco normale; stare a Copenaghen con la mia famiglia poi rende le cose forse un po’ meno complicate, la loro vicinanza mi permette di avere un atteggiamento positivo".

Cosa le manca maggiormente?

"Mi mancano molto Roma e la Roma. Mi sento spesso con le mie compagne su Whatsapp o sui social media; spero di rivederle presto ma per il momento possiamo comunicare solo così. Venire a Roma è stato un sogno che si realizzava, ho sempre voluto giocare all’estero. Per me giocare per questa squadra è un onore e sono estremamente felice della scelta. Lo stile di gioco italiano mi piace molto e penso faccia per me. La nostra squadra ha veramente tanto potenziale, vogliamo competere per i primi due posti, per andarci a giocare la Champions League. È da lì che ripartiremo quando tutto tornerà alla normalità".

Come sarà il calcio femminile fra 10 anni?

"Penso che il calcio femminile si stia sviluppando nella maniera giusta, ogni volta che c’è una Coppa del Mondo notiamo che il movimento cresce sempre di più. La Roma è un ottimo esempio di come in poco tempo, in due anni, un club possa riuscire a diventare protagonista nel panorama internazionale. In giro per il mondo ci sono ancora tante cose da fare, bisognerebbe soprattutto migliorare il tipo di condizioni riservate alle giocatrici. In futuro sarebbe bello per una calciatrice focalizzarsi solo sul calcio, senza dover pensare al lavoro per mantenersi".