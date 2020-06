Roma femminile, Thomas: "Contro Empoli e Fiorentina Le due gare più belle in stagione"

L'attaccante della Roma femminile Lindsey Thomas ha risposto sui canali social del club alle domande delle giovani calciatrici giallorosse: “Il primo gol in Serie A è stata un'emozione grande. È stato un tiro di Agnese (Bonfantini NdR) dove io ho messo la punta ed è finito in porta. Un primo gol così e così, ma che mi ha dato grande piacere. I tifosi qui sono incredibili, quel primo gol mi ha dato tantissima fiducia. - continua Thomas come riporta Vocegiallorossa.it – Non ho giocato tante gare in Italia, perché è il primo anno in Serie A. Le due più belle giocate finora però sono il 2-2 contro la Fiorentina in casa, dove abbiamo messo tanta quantità per raggiungere il risultato. E poi la partita contro l'Empoli, fuori casa, vinta 2-1. Era una partita importante che abbiamo portato a casa".