Roma, l'ex Juan ad Andressa: "Spero tu sia felice come lo sono stato io"

L'ex difensore della Roma Juan attraverso i propri social ha voluto mandare un messaggio alla connazionale Andressa Alves, prima brasiliana a vestire la maglia della squadra femminile giallorossa: "In bocca al lupo Andressa Alves. Prima giocatrice brasiliana della AS Roma Femminile! - scrive Juan su Instagram - Che tu possa essere tanto felice come lo sono stato io vestendo la maglia della Roma!".