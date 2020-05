Roma Women, Thomas: "Vorrei ricominciare con gli allenamenti normali"

vedi letture

"Ho voluto cercare un nuovo inizio, ne avevo abbastanza di cambiare ogni anno squadra in Francia. Poi un’occasione con un grande club come la Roma non capita due volte quindi ho accettato con entusiasmo. Mi piaceva questo progetto rivolto al futuro. Ero abituata a viaggiare e in questo caso in più c’era la possibilità di conoscere una cultura differente”: ai microfoni di vocegiallorossa.it esordisce così Lindsey Thomas, attaccante della Roma e capocannoniera della squadra con 9 reti segnate in Serie A.

La calciatrice ha fatto presto ad ambientarsi in Italia, nonostante quest'anno il campionato si stato colpito dall'emergenza sanitaria: "In Italia si lavora molto i più sulla condizione fisica e sulla tattica. La Serie A rispetto alla D1 è più equilibrata. Ci sono squadre che hanno un passo superiore, ma mentre in Francia sono due, qui sono quattro. Ogni partita è difficile, anche le squadre sulla carta sfavorite non rinunciano a provare a giocare".

E proprio sullo stop: "All’inizio ero tranquilla, per due o tre settimane ho vissuto serenamente la pausa in attesa di vedere come si sarebbe evoluta la situazione. Poi è aumentata la stanchezza di restare sempre in casa, sola, senza pallone, senza allenamenti in campo e senza lo spogliatoio. Ho vissuto un po’ di alti e bassi, non è stato per niente facile. Vorrei troppo ricominciare con gli allenamenti normali dopo giorni e giorni di corsa sul tapis roulant. Mi sono resa conto ancora di più di quanto sono fortunata a fare un lavoro che amo. Restare a casa, senza la pressione delle partite da preparare, senza condividere la quotidianità con le compagne è molto pesante. Spero ci sia la possibilità di riprendere al più presto”.