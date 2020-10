San Marino Academy, Bonopera: "Credo nella salvezza, lotteremo per compiere un miracolo"

Il San Marino Acadamy protagonista della serie A femminile. Dal 10-0 subito alla prima giornata con l'Empoli, alla prima vittoria con il Florentia San Gimignano. IlCalcioFemminile.blog ha intervistato il preparatore dei portieri del club, Deno Bonopera: "L’esordio è stato duro. Non facile da digerire per me. Ma sicuramente ci ha fatto capire che dovevamo cambiare registro. Dopo Empoli ci siamo guardati negli occhi e abbiamo subito cercato di dare una svolta alla stagione. Sono state settimane difficili, noi eravamo abituati a vincere, in 2 anni abbiamo perso pochissimo. Ci aspettavano Milan e Juventus, non certo un calendario a favore. Ma abbiamo trovato il modo di reagire con l’umiltà e il lavoro".

La vittoria con la Florentia?

"L’abbiamo preparata bene, è stata una partita difficilissima, ma non volevamo deludere i nostri tifosi. E dovevamo dare continuità alla prestazione di Torino".

Obiettivi?

"La partita di sabato sarà tosta, ma con l’umiltà e la determinazione delle ultime partite possiamo dare fastidio a tutte. Poi come sempre il campo sarà il giudice. Io credo nella salvezza, credo in tutte le nostre ragazze, credo nei miei colleghi e credo nel nostro Ds. Sicuramente siamo una piccola società e siamo arrivati in A in soli 2 anni con gran parte del gruppo della C, molte ragazze sono “cucciole”, ma lotteremo fino alla fine per provare a compiere l’ennesimo miracolo".