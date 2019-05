Sandy Iannella si ritira: "Grazie calcio per quello che mi hai dato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A 32 anni la centrocampista offensiva Sandy Iannella ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato dopo una lunghissima carriera iniziata al Livorno nel 2004 e conclusasi al termine di questa stagione con la maglia del Sassuolo. Una carriera che l’ha vista vincere quattro scudetti, due Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana e una Italy Women’s Cup tutte con la maglia della Torres. Questo il lungo messaggio, accompagnato dalle foto più significative della sua carriera, d’addio della calciatrice:

“C’è chi mi ha criticata e chi mi ha elogiata.

C’è chi mi ha detto che mi ci sono buttata troppo dentro e chi dice di farlo ancora di più.

C’è chi mi ha odiata e chi mi ha amata.

C’è chi non ci crede ancora e chi non vede l'ora che io lo faccia.

C’è chi mi ha ferita e chi mi ha presa per mano e mi ha accompagnata.

C’è stato il pianto e c’è stata la gioia..

C’è stata la passione ed il sudore.

La sconfitta e la vittoria.

C’è stato davvero tutto.

E poi ci sono io.. Solo io so cosa ho provato, cosa ho sentito.

Cosa continuo a provare.

Quanto ho gioito e quanto ho sofferto,

quante volte sono caduta e

quante mi sono rialzata.

Ma adesso, finalmente, sono consapevole che anche per me è arrivato il momento di togliere le scarpette e metterle da parte.

Ringrazio, ci penso e sorrido, anche una lacrima scende.

Ma questa è la vita, si fanno delle scelte.. che siano giuste o sbagliate, ma si fanno!

Ed io ho SCELTO .. da oggi scriverò altre pagine di questo meraviglioso libro.

GRAZIE PER TUTTO QUELLO CHE MI HAI DATO”.