Sarà l'Olanda a sfidare l'Italia: le orange superano il Giappone per 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà l'Olanda a sfidare la Nazionale italiana femminile ai quarti di finale del Mondiale. La selezione orange ha battuto il Giappone per 2-1, con il gol decisivo segnato allo scadere da Martens su rigore. L'Olanda era passata in vantaggio al 17' con la stessa Martens, per poi incassare il momentaneo pari da Hasegawa al 43'.

Ora le azzurre. Italia-Olanda completa il quadro dei quarti di finale. Per la nostra selezione non sarà facile, sabato alle 15 a Valenciennes ci saranno le campionesse d'Europa in carica sulla strada della squadra del ct Bertolini.