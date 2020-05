Sassuolo f, Cambiaghi: "Tutte noi vogliamo tornare in campo. Attendiamo FIGC e Governo"

Intervistata da Lavocedibolzano.it l'attaccante del Sassuolo femminile Michela Cambiaghi ha parlato della sua quarantena vissuta con alcune compagne di squadra e della possibile ripresa del campionato: “Questi due mesi sono passati tra studio, relax, giochi e ovviamente allenamento. Per fortuna abbiamo un cortile in cui posso fare palestra e una cyclette che ci ha messo a disposizione la società.. Mi manca l’emozione della partita, la gioia dei goal e le risate dello spogliatoio. Purtroppo essendomi infortunata a novembre, la mia assenza è più lunga rispetto a questa pausa forzata a causa del Coronavirus. - continua Cambiaghi – Attualmente stiamo aspettando che il Governo e la FIGC ci siano indicazioni sul poter concludere o meno il campionato. La mia volontà, così come quella della società, è di riprendere il campionato. Ovviamente devono esserci i presupposti per farlo, la sicurezza e la salute devono essere messe al primo posto. Negli ultimi anni lo sport femminile si è messo ben in mostra e ha attratto un gran numero di tifosi. Il mondiale ha aperto la strada, ma servono ancora investimenti e maggiori tutele per le giocatrici”.