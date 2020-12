Sassuolo femminile, Carnevali: "Bugeja sulla bocca di tutti i club. Non sarà facile trattenerla"

L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali nel corso di un'intervista a TRC ha parlato della crescita della squadra femminile e in particolare della stellina maltese Haley Bugeja: “Facciamo parte di un grande gruppo come quello di Mapei, che lavora cercando di capire cosa succederà in futuro ed è quello che facciamo anche noi come società. I giovani sono il nostro futuro, abbiamo tanti ragazzi e tante ragazze che cominciano a darci soddisfazioni. - continua Carnevali – Nel calcio femminile siamo stati lungimiranti, siamo stati i primi in Italia a organizzare una finale di una competizione europea e l'UEFA ci è riconoscente in questo. Il movimento è in crescita e crescerà ancora ed è bello vedere queste ragazze che si presentano al campo con tanta voglia di fare e giocare. Bugeja? L'abbiamo presa da Malta e ora è sulla bocca di tutte, anche all'estero. Non sarà facile tenerla con noi”.