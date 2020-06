Sassuolo Femminile, il difensore Jacques ai saluti. Giocherà nel Gent nella prossima stagione

Il difensore del Sassuolo Heleen Jaques ha salutato attraverso i propri canali social il club neroverde ringraziandolo per quanto fatto in questa stagione. Il futuro della calciatrice belga sarà in patria nelle fila del Gent Ladies come si evince da una sua storia su Instagram.