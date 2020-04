Sassuolo femminile, Piovani: "Movimento in grande crescita, anche come visibilità"

Intervenuto nel corso di una diretta Instagram il tecnico del Sassuolo femminile Gianpiero Piovani ha parlato della crescita del calcio femminile in Italia e di come lo abbia conquistato: “Il calcio femminile è in forte crescita, la Serie A sta salendo di livello dal punto di vista della qualità, anche se si deve migliorare dal punto di vista tattico e della forza. Il Mondiale ci ha dato una grossa mano, i club stanno investendo e per quanto mi riguarda il Sassuolo crede molto in questo movimento tanto che facciamo sette allenamenti a settimana più la partita, in pratica come nel maschile. - continua Piovani come riporta Tuttocalciofemminile - Come visibilità siamo vicini alla Serie B maschile, Sky trasmette due gare a giornata e Tim Vision tutte le altre. Certamente dobbiamo fare passi avanti, ma le ragazze danno davvero tante soddisfazioni, sono molto recettive e hanno voglia di migliorarsi. Sono orgoglioso di far parte di questo mondo, che mi ha conquistato, e vengo ripagato da quello che le ragazze mettono in campo”.