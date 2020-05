Sassuolo Women, Lenzini: "Il calcio femminile ha visibilità, spero non risenta della crisi"

In esclusiva a Tuttosport, ha parlato il difensore del Sassuolo Femminile Martina Lenzini. Che, dopo una nota sull'attualtà, si è concentrata anche sul suo futuro, del quale i neroverdi dovranno discutere con la Juventus, che ne detiene il cartellino: "Sicuramente dispiace aver interrotto il campionato nel nostro momento migliore, stavamo facendo davvero bene e secondo me avremmo detto la nostra nelle ultime partite di campionato e Coppa Italia magari sarà così se ci saranno le condizioni per riprendere. Per la Nazionale anche dispiace tanto, ma spero e mi auguro che ci siano altre occasioni in futuro. Continuerò sempre a ringraziare il Sassuolo per avermi dato la fiducia e l’opportunità di migliorare giocando, penso sia importante per la crescita di qualsiasi giovane calciatrice poter giocare in una società come il Sassuolo. In questo momento non ho ancora preso in considerazione il mio futuro".

Conclude poi: "Penso che dopo questa pandemia ci potrebbe essere una rivoluzione generale del mondo calcio, un modo diverso di viverlo, vedendo i problemi economici e logistici che sono emersi sia a livello femminile sia maschile. La mia speranza è che non ci siano troppe ripercussioni nel calcio femminile, sarebbe davvero un peccato dopo la visibilità e lo sviluppo arrivati degli ultimi anni anche grazie al Mondiale. Sicuramente ci sono un po’ di problematiche legate all’eventuale ripartenza del campionato, ma è argomento di discussione federale proprio in questi giorni quindi a breve avremo notizie".