Sbrollini: "Dobbiamo riconoscere e sostenere il professionismo nel calcio femminile"

La senatrice Daniela Sbrollini attraverso una nota stampa è tornata a parlare del calcio femminile dopo lo stop della Serie A deciso nei giorni scorsi dal Consiglio Federale: “È un grande peccato che il calcio femminile non riprenda perché le società non hanno sufficienti risorse per rispettare i protocolli. - continua Sbrollini - Dobbiamo riconoscere il professionismo femminile e sostenerlo. Il mio personale impegno e quello di Italia Viva per questo obiettivo è proprio questo”.