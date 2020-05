Schroffenegger: "Fra Florentia e Nazionale questo 2020 per me non è da dimenticare"

vedi letture

Il portiere della Florentia San Gimignano e dell'Italia Katja Schroffenegger intervistata nel corso della trasmissione Colpo di Tacco su 50 Canale: “Devo dire che è un periodo speciale, da una parte duro perché comunque si vedono sempre le stesse facce e si fanno le stesse cose, però dall'altra è speciale perché non so quando mi ricapiterà stare così a lungo con i miei cari. Sto cercando di trarre cose positive da questo periodo e mi dedico a progetti che avevo accantonato per mancanza di tempo. - continua Schroffenegger – Ho sentito tanti dire che il 2020 è un anno da dimenticare, ma non sono d'accordo perché mi sono tolta già tante soddisfazioni. Con la Florentia abbiamo fatto una bella serie di risultati a cominciare dalla partita contro l'Inter fino a quella con la Juventus. E poi non posso non pensare all'Algarve Cup con la Nazionale. Abbiamo vinto due belle partite e regalato qualche piccola soddisfazione in un momento in cui la situazione stava diventando critica qui da noi”.