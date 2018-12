Serie A femminile, Buhigas al Tavagnacco. Swaby firma con la Roma

La Serie A femminile accoglie due volti nuovi. Il Tavagnacco nella giornata di oggi ha infatti annunciato l’arrivo di Anna Rosa Buhigas, portiere statunitense classe ‘94. La calciatrice, che nella passata stagione ha vestito la maglia dell’Hellas Verona, arriva dal Barcellona FA, club campione di Cipro che è stato eliminato in Champions League ai sedicesimi dal Glasgow City, e potrebbe essere già a disposizione per la sfida contro la Juventus dell’1 dicembre. La Roma ha invece ingaggiato il difensore centrale Allyson Renee Swaby, classe ‘96, nazionale giamaicana che arriva dalle islandesi del Knattspyrnufélag Fjarðabyggðar/Höttur/Leiknir Fáskrúðsfjörður (tre club che al maschile sono indipendenti, ma a livello femminile formano un'unica squadra) . “Sono davvero entusiasta di essere arrivata alla Roma. - ha spiegato il neo acquisto giallorosso - È una grande opportunità per me di giocare in un calcio di alto livello in Europa. Non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserva il futuro”.