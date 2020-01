© foto di Antonio Vitiello

Il Milan cade a sorpresa in casa sotto i colpi dell'Empoli Ladies. 2-1 il punteggio finale in favore delle toscane, passate in vantaggio ad inizio ripresa con la rete di Prugna. Raddoppio dell'Empoli firmato Di Guglielmo, il Milan prova ad accorciare ma non basta. Le rossonere, sconfitte, restano al quarto posto con 20 punti, ma con ancora una partita da recuperare.

11^ giornata

Sabato 11/01

Pink Bari-Roma 0-3 (5° Bonfantini, 10° Giugliano, 72° Thomas)

Inter-Florentia San Gimignano 0-0

Orobica-Fiorentina 1-4 (22° Muya; 10°, 19° Mauro, 52° De Vanna, 83° Lazaro)

Sassuolo-Hellas Verona 4-1 (38°, 45°, 50 Ferrato, 86° Sabatino; 49° Cantore)

Domenica 12/01

Tavagnacco-Juventus 1-5 (20° Chandarana, 33° Girelli, 35° Rosucci, 54° Maria Alves, 82° Zamanian, 85° Cernoia)

Milan-Empoli 1-2 (53° Prugna, 82° Di Guglielmo, 89° Tucceri)