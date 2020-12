Serie A femminile, colpo salvezza per il San Marino: 4-2 alla Pink. La Florentia SG batte l'Inter

Colpo salvezza per il San Marino Academy che chiude al meglio un 2020 da ricordare con una vittoria interna nello scontro diretto con la Pink Bari. Le pugliesi vanno in vantaggio per due volte, sempre con Helmvall, con in mezzo la rete di Baldini a ristabilire una prima parità, ma cedono nel finale quando nelle fila delle Titane fa il suo ingresso la bomber Raffaela Barbieri che si porta a casa il pallone del match con una tripletta, due gol su rigore, che fissa il risultato finale sul 4-2 e permette al San Marino di superare l’Hellas Verona e volare a +5 dl penultimo posto. Chiude con una vittoria in casa anche la Florentia San Gimignano che piega l’Inter grazie a una rete nel primo tempo di Luisa Pugnali. Le neroverdi agganciano così Roma e Fiorentina a quota 13 punti.

10^ Giornata

Sabato 12 dicembre

Juventus-Roma 4-1 (12°, 36° Girelli, 25° Sembrant, 89° Hurtig; 27° Serturini)

Florentia San Gimignano-Inter 1-0 (24° Pugnali)

San Marino Academy-Pink Bari 4-2 (44° Baldini, 64°, 73° rig., 82° rig. Barbieri; 4°, 50° Helmvall)

Domenica 13 dicembre

Milan-Sassuolo 12:30 (TIMVISION e Sky)

Napoli-Hellas Verona 12:30 (TIMVISION)

Empoli-Fiorentina 14:30 (TIMVISION)

Classifica: Juventus* 30, Milan 24, Sassuolo 22, Empoli 16, Inter* 14, Fiorentina 13, Roma* 13, Florentia San Gimignano* 13, San Marino Academy* 8, Hellas Verona 7, Pink Bari* 3, Napoli 1

* una gara in più