Serie A femminile, crollo Fiorentina contro il Sassuolo. Vince la Roma, pari per l'Inter

vedi letture

Crollo clamoroso della Fiorentina contro il Sassuolo fra le mura amiche. La squadra viola infatti perde per 3-1 andando sotto di due gol sotto i colpi di Dubcova, doppietta, e di una Haley Bugeja che non sembra più volersi fermare e si porta a quota tre reti in due presenze nel nostro campionato.Con questa vittoria le neroverdi volano prime in classifica in attesa di Milan e Juventus. Vittoria anche per la Roma che batte 2-0 l'Hellas Verona grazie alle reti nel finale di primo tempo di Serturini e Lazaro. Solo pari per l'Inter sul campo del Napoli, che conquista il primo punto in stagione: 1-1 con firme di Bartonova e Hjohlman.

Sabato 3 ottobre:

Roma-Hellas Verona 2-0 (42° Serturini, 45° Lazaro)

Napoli-Inter 1-1 (52° Hjohlman; 12° Bartonova)

Fiorentina-Sassuolo 1-3 (87° Breitner; 39° rig. 47° Dubcova, 45° Bugeja)

Domenica 4 ottobre:

Pink Bari-Empoli 12:30 (TIMVISION e Sky Sport)

San Marino Academy-Florentia San Gimignano 17:45 (TIMVISION)

Lunedì 5 ottobre:

Milan-Juventus 20:45 (TIMVISION e Sky Sport)

Classifica: Sassuolo 10, Milan* 9, Juventus* 9, Fiorentina 9, Roma 7, Empoli* 6, Inter 4, Florentia San Gimignano* 3, Pink Bari* 3, Napoli 1, Hellas Verona 0, San Marino Academy* 0