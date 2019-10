Serie A femminile, dopo il derby milanese scatta l'ora di quello d'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il derby di Milano è il turno di quello che fra gli uomini è il derby d'Italia: ovvero Inter-Juventus. Una gara che si giocherà in posticipo alle ore 12:30 di domenica. Le bianconere – tre vittorie su tre- sono le favorite della sfida anche se le nerazzurre avranno voglia di rifarsi dopo la sconfitta per 3-1 contro il Milan nella scorsa giornata. Una sfida di grande fascino fra due squadre che vogliono essere protagoniste e che potrebbe favorire proprio il Milan, capolista al pari della Juve, che contro il Tavagnacco gioca una sfida più abbordabile sulla carta, anche se in questa Serie A non ci sono partite scontate.

A sperare in un passo falso delle bianconere di Guarino ci sono anche Fiorentina e Roma: le viola andranno a far visita a un Sassuolo rinfrancato dalla vittoria nell'ultima giornata, mentre le giallorosse andranno a Verona per affrontare una delle squadre più in forma del campionato: ovvero l'Hellas ancora imbattuto in stagione.

Sfide dal sapore salvezza invece per l'Empoli, ancora a quota zero, che spera di trovare la prima vittoria stagionale contro l'Orobica e scavalcarla in classifica. Discorso simile per la Florentia che dopo aver cambiato sede non è riuscita, complice anche un calendario insidioso, ripetere l'avvio della scorsa stagione: contro una Pink Bari specialista del segno X le neroverdi andranno comunque alla caccia di una vittoria che darebbe slancio e alzerebbe il morale della squadra toscana.

Questo il programma del Weekend:

Sabato19/10 ore 15:00

Empoli-Orobica

Florentia San Gimignano-Pink Bari

Milan-Tavagnacco

Sassuolo-Fiorentina

Hellas Verona-Roma

Inter-Juventus (domenica 20/10 ore 12:30)



La classifica: Milan 9, Juventus 9, Roma 6, Fiorentina 6, Verona 5, Inter 4, Sassuolo 4, Bari 3, Tavagnacco 2, Orobica 1, Florentia 0, Empoli 0

Classifica marcatrici: Girelli (Juventus) 4, Glionna (Hellas Verona) 3, Sabatino (Sassuolo) 3, Conc (Milan) 3, Lazaro (Fiorentina) 2, De Vanna (Fiorentina) 2, Kongouli (Tavagnacco) 2, Carp (Pink Bari) 2, Giacinti (Milan) 2, Salvatori Rinaldi (Milan) 2, Marinelli (Inter) 2, Serturini (Roma) 2.