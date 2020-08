Serie A femminile, ecco la 1^ giornata: Juve a Verona. Spicca Fiorentina-Inter

Subito uno scontro fra big nella prima giornata di Serie A femminile, al via nel weekend 21-22 agosto. Si tratta di Fiorentina-Inter che si affronteranno in terra toscana. La Juventus campione d'Italia farà invece visita all'Hellas Verona, mentre il Milan esordirà in casa contro la Florentia San Gimignano. Per la Roma invece trasferta a Sassuolo. Completano la prima giornata le sfide fra Pink Bari e il neo promosso Napoli e fra Empoli e l'altra neo promossa San Marino Academy.

Questa la prima giornata della Serie A femminile:

Empoli Ladies-San Marino Academy

Fiorentina Femminile-Inter Women

Hellas Verona Women-Juventus Women

Milan Femminile-Florentia San Gimignano

Pink Bari-Napoli Femminile

Sassuolo Femminile-Roma Femminile