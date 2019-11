La sfida fra Empoli Ladies e Florentina San Gimignano, valida per la settima giornata di Serie A femminile, si giocherà in posticipo. Anziché sabato 23, il derby toscano si giocherà domenica alle ore 14:30 al Centro Sportivo di Monteboro.

❗🔵Posticipo per le azzurre

La sfida tra Empoli Ladies e @florentiasangi, valida per il settimo turno della #SerieAFemminile, si giocherà domenica 24 novembre (e non sabato 23) alle ore 14.30 al Centro Sportivo di Monteboro.

📺La gara sarà trasmessa in diretta da @TIM_vision pic.twitter.com/in0fZp6INi

— Empoli Ladies (@EmpoliLadies) 12 novembre 2019