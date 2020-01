La sfida di Serie A femminile in programma il 19 gennaio alle ore 12:30 fra Empoli Ladies e Juventus Women non si giocherà a Monteborro, ma al Castellani. Lo stadio empolese aprirà così le sue porte alla squadra femminile per la sfida contro la capolista.

📅 Save the date!

🇬🇧The away match to @EmpoliLadies will be played on 19 January at Stadio Castellani, kick-off at 12:30

🇮🇹 La sfida in casa delle @EmpoliLadies si disputerà il 19 gennaio allo Stadio Castellani, fischio d'inizio alle 12:30 pic.twitter.com/Zw5t1bUSkF

