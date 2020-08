Serie A Femminile, esordio vincente per la Juventus a Verona. Napoli ko a Bari

Si sono giocate oggi le prime gare valide per la prima giornata di Serie A Femminile. Esordio con vittoria per la Juventus Women, che si è imposta in trasferta sul campo dell’Hellas Verona. Decisive le reti messe a segno da Girelli e Caruso in avvio di ripresa. Nell’altra gara giocata alle 17:45, il Napoli ha perso di misura sul campo del Bari. In gol Manno su calcio di rigore nel primo tempo. Alle 20:45 in campo Fiorentina Femminile e Inter Women.

1^ Giornata

22 Agosto ore 17:45

Hellas Verona-Juventus 0-2

Pink Bari-Napoli 1-0

Fiorentina-Inter ore 20:45 (Tim Vision e Sky)

23 Agosto ore 17:45

Empoli-San Marino Academy (Tim Vision)

Milan-Florentia San Gimignano (Tim Vision e Sky)

Sassuolo-Roma ore 20:45 (Tim Vision)