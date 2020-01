© foto di Federico De Luca

Non cambia la situazione in testa alla classifica: la Juventus, seppur a fatica, batte a domicilio l'Empoli e resta in testa alla classifica. 2-1 il punteggio per le bianconero, a segno Girelli e Cernoia. Fiorentina a valanga nel derby con la Florentia San Gimignano: 6-1 il punteggio finale per le ragazze di Cincotta, con tripletta di Bonetti, doppietta di Mauro e rete di Lisa De Vanna.

Sabato 18 gennaio

Hellas Verona-Inter 0-3 (4' Tarenzi, 26' Merlo, 64' Marinelli)

Tavagnacco-Orobica 1-0 (17' Puglisi)

Sassuolo-Pink Bari 2-0 (2' Monterubbiano, 85' Sabatino)

Domenica 19 gennaio

Empoli Ladies-Juventus 1-2 (18' Girelli, 39' Acuti, 56' Cernoia)

Fiorentina Women's-Florentia SG 6-1 (5', 34' e 50' Bonetti, 9' e 43' Mauro, 54' Martinovic, 66' De Vanna)

Lunedì 20 gennaio

Milan-Roma