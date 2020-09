Serie A Femminile, Fiorentina e Juventus vincono e restano a punteggio pieno

Si sono giocate oggi pomeriggio altre due gare valide per la terza giornata del campionato di Serie A Femminile. Gol e spettacolo tra Fiorentina Femminile e Florentia San Gimignano, con le padrone di casa che si sono imposte per 3-2. In gol Mascarello, Adami e Sabatino per le ragazze di Cincotta, Cantore su rigore e Martinovic per le ospiti. Con questo risultato la Fiorentina resta in vetta alla classifica del campionato assieme al Milan e alla Juventus, che oggi ha battuto per 2-0 la San Marino Academy. Per le bianconere decisive le reti di Girelli e Caruso. Stasera alle 20:45 l’Inter cerca la prima vittoria della stagione sul campo dell’Hellas Verona.

Serie A Femminile - 3a giornata

5 settembre

Milan-Pink Bari 3-1

Empoli-Roma 2-0

Sassuolo-Napoli 3-1

6 settembre

Juventus-San Marino Academy 2-0

Fiorentina-Florentia San Gimignano 3-2

Hellas Verona-Inter 20:45 (TIMVISION)