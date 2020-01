Serie A femminile, Fiorentina e Sassuolo forza 4. Pari per l'Inter

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la Roma anche Fiorentina e Sassuolo vincono la prima gara del 2020. Le viola espugnano il campo dell’Orobica fanalino di coda, dove va a segno la neo arrivata Muya, grazie ai gol delle sue attaccanti. Ad aprire le danze è Ilaria Mauro, ormai pienamente ristabilitasi dai problemi fisici della prima parte di stagione, autrice di una doppietta nei primi venti minuti. Nella ripresa, sul risultato di 1-2, arrivano poi le altre due reti toscane: al 52° è Lisa De Vanna a calare il tris, mentre nel finale tocca a Paloma Lazaro chiudere i giochi. Stesso risultato, ma in casa, per il Sassuolo trascinato da una Claudia Ferrato in stato di grazia e autrice di una tripletta. Avanti per 2–0 nel primo tempo le neroverdi vedono avvicinarsi l’Hellas al 49°, a segno Sofia Cantore, prima del terzo gol dell’attaccante classe ‘96 e infine del sigillo della solita Daniela Sabatino nel finale. Solo 0-0 nella terza sfida pomeridiana con Inter e Florentia che si dividono la posta in palio e mettono fini alla serie di sconfitte di fila che aveva condizionato il finale del 2019. Questi i risultati e le marcatrici:

11^ giornata

Sabato 11/01

Pink Bari-Roma 0-3 (5° Bonfantini, 10° Giugliano, 72° Thomas)

Inter-Florentia San Gimignano 0-0

Orobica-Fiorentina 1-4 (22° Muya; 10°, 19° Mauro, 52° De Vanna, 83° Lazaro)

Sassuolo-Hellas Verona 4-1 (38°, 45°, 50 Ferrato, 86° Sabatino; 49° Cantore)

Domenica 12/01

Tavagnacco-Juventus 12:30

Milan-Empoli 14:30