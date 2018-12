Serie A femminile, Fiorentina tennistica. Agganciato il Milan in vetta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una Fiorentina tennistica batte l’Orobica nel primo posticipo della decima giornata di Serie A femminile e aggancia il Milan al primo posto a quota 24 punti. Le viola di Cincotta ci mettono poco più di mezzora per sbrigare la pratica: apre Stephanie Breitner, raddoppia Valery Vigilucci e poi la bomber Lana Clelland va a segno due volte per il 4-0 al 33°. Nella ripresa arrivano poi i gol di Alice Parisi e della belga Davina Philtjens per il 6-0 definitivo.

Questi i risultati e la classifica dopo il 10° turno:

Milan-Atalanta Mozzanica 0-0

Sassuolo-Florentia 0-1 (78° Roche)

Pink Bari-Roma 0-1 (28' rig. Serturini)

Hellas Verona-ChievoVerona Valpo 9-3 (16°, 74° Rus, 37°, 51°, 56°, 60° Dupuy, 71°, 90° Pasini, 85° rig. Meneghini; 28°, 82° Tarenzi, 69° rig. Boni)

Fiorentina-Orobica 6-0 ( 5° Breitner, 14° Vigilucci, 21°, 33° Clelland, 52° Parisi, 72° Philtjens)

Tavagnacco-Juventus (domani ore 12:30)

Classifica: Milan 24, Fiorentina 24, Juventus* 22, , Florentia 17, Sassuolo 15, Roma 14, Hellas Verona 13, Atalanta Mozzanica 11, Tavagnacco* 11, ChievoVerona Valpo 7. Pink Bari 4, Orobica 4

* una gara in meno