© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà la Fiorentina Women's a partecipare, insieme alla Juventus, alla Champions League femminile della prossima stagione. Decisiva vittoria all'ultima giornata contro la Roma per 2-1 arrivata al 91' ma sarebbe bastato anche il pareggio, vista la sconfitta del Milan in casa contro il Chievo Verona per 1-2. Questa la classifica finale del campionato in attesa delle ultime due gare tra Sassuolo e Orobica e tra Tavagnacco e Florentia:

Juventus 56

Fiorentina 55

Milan 51

Roma 37

Atalanta 31

Sassuolo 30*

Florentia27*

Tavagnacco 24*

ChievoVerona 20

Verona 19

Bari 16

Orobica 5*