Serie A femminile, Fiorentina-Roma posticipata a domenica alle 12:30

Fonte: violachannel.it

© foto di Federico De Luca

Il match Fiorentina Women’s FC - AS Roma valido per la 2° Giornata di Serie A Femminile, in programma originariamente Sabato 21 Settembre ore 15.00, è posticipato a Domenica 22 Settembre 2019 (Stadio “Bozzi”) e sarà trasmessa in diretta SKY Sport alle ore 12.30.