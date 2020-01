© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

La Juventus continua a vincere e rifila 5 reti al Tavagnacco. Dopo essere passata in svantaggio grazie alla rete di Chandarana, le bianconero hanno ribaltato il risultato in due minuti, prima con il rigore trasformato da Girelli, poi con la rete di Rossucci. Nella ripresa a segno Maria Alves, nel finale prima gioia bianconera per Zamanian prima del sigillo finale firmato Cernoia.

11^ giornata

Sabato 11/01

Pink Bari-Roma 0-3 (5° Bonfantini, 10° Giugliano, 72° Thomas)

Inter-Florentia San Gimignano 0-0

Orobica-Fiorentina 1-4 (22° Muya; 10°, 19° Mauro, 52° De Vanna, 83° Lazaro)

Sassuolo-Hellas Verona 4-1 (38°, 45°, 50 Ferrato, 86° Sabatino; 49° Cantore)

Domenica 12/01

Tavagnacco-Juventus 1-5 (20° Chandarana, 33° Girelli, 35° Rosucci, 54° Maria Alves, 82° Zamanian, 85° Cernoia)

Milan-Empoli 14:30