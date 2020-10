Serie A femminile, i risultati finali: poker della Juve alla Fiorentina, sorride anche il Sassuolo

Si chiude la quinta giornata della serie A femminile con la vittoria per 4-0 della Juventus contro la Fiorentina: in gol Girelli, Maria Alves, Bonansea e Hurtig. Vince anche il Sassuolo contro il San Marino Academy, 1-0 il risultato finale. Le bianconere si portano a 15 punti in classifica con 13 gol fatti e 3 subiti, neroverdi a due punti di distanza con Milan in terza posizione.

Sabato 10 ottobre

Florentia San Gimignano-Napoli 1-0

Hellas Verona-Pink Bari 1-0

Empoli Ladies-Milan 0-3

Domenica 11 ottobre

Inter-Roma 1-1

Sassuolo-San Marino Academy 1-0

Juventus-Fiorentina 4-0