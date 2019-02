© foto di N.Rizzi/TuttoProVercelli.com

Manca ancora l’ufficializzazione da parte della FIGC, ma il big match del prossimo turno di Serie A femminile fra Juventus e Milan (prima e terza in classifica con appena due punti di distacco) si giocherà allo Stadio Piola di Vercelli e non allo Juventus Center di Vinovo. Il motivo è la scarsa capienza dell’impianto bianconero visto che si prevede una grande affluenza di pubblico per l’importanza della sfida e il fascino delle due squadre in campo. A riportalo è lfootball.it.