Serie A femminile, il campionato può ripartire a metà luglio

Anche la serie A femminile vede la luce in fondo al tunnel. Il massimo campionato femminile infatti dovrebbe ripartire verso la metà di luglio. Prima di una data precisa servirà limare alcuni dettagli, come il prolungamento dei contratti in scadenza il 30 giugno che, come per il maschile, dovrebbero essere prolungati fino al 31 agosto.