Serie A femminile, il programma della 2^ giornata: c'è Fiorentina-Roma

Per la Roma non si può certo dire che l’avvio di campionato sia dei più semplici. Le ragazze di Betty Bavagnoli dopo l’esordio deludente contro il Milan infatti sono chiamate alla sfida esterna contro la Fiorentina, reduce dalla vittoria nel derby e proiettare a una gara di ritorno contro l’Arsenal in Champions League a dir poco proibitiva dopo il 4-0 subito al Franchi. Un test importante per entrambe le squadre nonostante si sia appena alla seconda giornata di campionato con le giallorosse chiamate al riscatto – specialmente dopo il sontuoso mercato estivo – e le viola alla conferma dopo il positivo esordio.

L’altro big match è quello fra Sassuolo e Juventus: le neroverdi dopo il 3-3 in casa della Pink Bari vogliono partire col piede giusto in casa con uno scalpo prestigioso come quello delle campionesse in carica. Le bianconere hanno faticato all’esordio contro il neopromosso Empoli e potrebbero essere distratte dalla trasferta a Barcellona di Champions (anche se il 2-0 delle blaugrana all’andata non fa ben sperare per il passaggio del turno), un’occasione ghiotta per la squadra di Piovani che proverà a sorprendere le favorite. Restando alle big la sfida sulla carta più semplice è quella del Milan di Maurizio Ganz che esordirà in casa contro un’Orobica reduce dal pari casalingo contro il Tavagnacco, ma che sembra un paio di gradini sotto le rossonere.

Scontro fra neopromosse a Empoli dove le toscane sfideranno un’Inter quasi completamente diversa da quella affrontata l’anno scorso. Le nerazzurre arrivano alla sfida con l’amaro ancora in bocca per essere state raggiunte dall’Hellas Verona allo scadere nella gara d’esordio e cercheranno i loro primi tre punti in Serie A. Ma attenzione perché le azzurre contro la Juventus hanno mostrato di avere qualità ed essere in palla.

Chiudono la giornate due sfide fra club che in questa stagione puntano alla salvezza, magari senza troppi patemi d’animo, come Tavagnacco-Pink Bari ed Hellas Verona-Florentia San Gimignano. Nella prima sfida si affrontano due club reduci da un pari che ha lasciato però animi diversi: le friulane infatti sono state fermate dall’Orobica andando anche sotto nel punteggio, mentre le pugliesi – ripescate in A – hanno dato vita a una gara scoppiettante contro il Sassuolo scoprendo in Cristina Carp la possibile erede di quella Paloma Lazaro protagonista nel finale della scorsa stagione. Nella seconda sfida invece l’Hellas, galvanizzata dal pari strappato in extremis all’Inter, se la vedrà con le neroverdi toscane vogliose di rialzare la testa dopo il ko interno nel derby con la Fiorentina.

Questo il programma della seconda giornata:

Sabato 15:00

Empoli-Inter

Milan-Orobica

Sassuolo-Juventus

Tavagnacco-Pink Bari

Hellas Verona-Florentia SG

Domenica 12:30

Fiorentina-Roma

La classifica: Milan 3, Fiorentina 3, Juventus 3, Hellas Verona 1, Tavagnacco 1, Pink Bari 1, Sassuolo 1, Orobica 1, Inter 1, Empoli 0, Florentia SG 0, Roma 0