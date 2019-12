Serie A femminile, il Sassuolo cala il tris sulla Florentia. E l'aggancia

Nell'anticipo della nona giornata di Serie A femminile il Sassuolo batte nettamente la Florentia San Gimignano e la aggancia al quinto posto in classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, seppur con maggiori occasioni da gol per le padrone di casa, terminato 0-0 nella ripresa la squadra di Piovani si scatena e dopo l'ora di gioco riesce a sbloccare la gara con la rete della solita Daniela Sabatino, brava ad approfittare di un retropassaggio errato di Vicchiarello e battere Tampieri. La Florentia fatica e nel finale deve arrendersi altre due volte agli attacchi emiliani che raddoppiano con Luisa Pugnali al 78°, perfetta nello scattare sul filo del fuorigioco, e calano il tris con Giada Pondini, brava a ribadire in rete un pallore respinto dal palo, tre minuti dopo. Nel finale le toscane hanno l'occasione per rendere meno amaro il punteggio, ma Maegan Kelly dagli undici metri non riesce a incrementare il proprio bottino stagionale. Finisce così la striscia di cinque risultati positivi per le ragazze di Ardito, mentre il Sassuolo coglie la sua seconda vittoria di fila e si riporta a ridosso delle big.

9^ Giornata

Venerdì 06/12

Sassuolo-Florentia San Gimignano 3-0 (64° Sabatino, 78° Pugnali, 81° Pondini)

Sabato 07/12

Empoli-Fiorentia 12:00

Milan-Pink Bari 14:30

Orobica-Juventus 14:30

Tavagnacco-Hellas Verona 14:30

Domenica 08/12

Inter-Roma 12:30

La classifica: Juventus 22, Milan 17, Fiorentina 16, Roma 15, Florentia San Gimignano* 13, Sassuolo* 13, Inter 11, Empoli Ladies 11, Pink Bari 8, Hellas Verona 8, Tavagnacco 2, Orobica Bergamo 1

* una gara in più