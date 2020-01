© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dodicesima giornata di serie A femminile: netta vittoria dell'Inter sul campo dell'Hellas Verona, 3-0 il punteggio finale in favore della nerazzurre. In zona salvezza importante successo del Tavagnacco sull'Orobica, mentre il Sassuolo ha vinto 2-0 contro la Pink Bari. Domani tocca a Juventus e Fiorentina: le bianconere dovranno vedersela con l'Empoli Ladies, mentre per la Fiorentina andrà in scena il derby con la Florentia. Lunedì il posticipo fra Milan e Roma.

Sabato 18 gennaio

Hellas Verona-Inter 0-3 (4' Tarenzi, 26' Merlo, 64' Marinelli)

Tavagnacco-Orobica 1-0 (17' Puglisi)

Sassuolo-Pink Bari 2-0 (2' Monterubbiano, 85' Sabatino)

Domenica 19 gennaio

Empoli Ladies-Juventus

Fiorentina Women's-Florentia SG

Lunedì 20 gennaio

Milan-Roma