Serie A femminile, Juve e Chievo a valanga. Vincono Roma e Fiorentina

La 14^ giornata di Serie A femminile vede vincere sia la Juventus sia la Fiorentina in vetta alla classifica che mettono così pressione al Milan in campo domani contro il Sassuolo. Le bianconere di Rita Guarino hanno vita facile in casa del fanalino di coda Orobica: finisce 5-0 con le firme di Cernoia, Ekroth, Bonansea, il neo acquisto Pedersen e infine Glionna. Più risicata la vittoria delle viola in casa del Pink Bari: segnano Zazzera nel primo tempo e Mauro, il cui magic moment non sembra finire dopo le tre reti in azzurro, nella ripresa. Vittoria anche per la Roma che in rimonta batte l’Hellas: apre la solita Laura Rus per le venete, con le giallorosse che pareggiano con Serturini e poi portano a casa i tre punti con Simonetti allo scadere. Pareggio fra Atalanta Mozzanica e Tavagnacco: bergamasche due volte avanti con Caccamo e Kelly e due volte raggiunte da Ferlin prima e Kallanen poi. Infine vittoria netta e scaccia crisi per il ChievoVerona Valpo contro la Florentia. Valeria Pirone e Stefania Tarenzi, doppietta a testa, trascinano la squadra di Bonazzoli con Mascanzoni che chiude i giochi all’88°.

Questi risultati e marcatrici della giornata:

ChievoVerona Valpo-Florentia 5-0 (11°, 77° Pirone, 40°, 54° Tarenzi, 88° Mascanzoni)

Orobica-Juventus 0-5 (19° Ceronia, 24° Ekroth, 59° Bonansea, 63° Pedersen, 90° Glionna)

Atalanta Mozzanica-Tavagnacco 2-2 (5° Caccamo, 73° Kelly; 35° Ferin, 74° Kallanen)

Roma-Hellas Verona 2-1 (56° Serturini, 90° Simonetti; 20° Rus)

Pink Bari-Fiorentina 0-2 (23° Zazzera, 80° Mauro)

Milan-Sassuolo (domani ore 12:30)

La classifica: Juventus 37, Fiorentina* 31, Milan* 30, Roma 26, Florentina 20, Sassuolo* 19, Hellas Verona 16, Atalanta Mozzanica 16, Tavagnacco 16, ChievoVerona Valpo 10, Pink Bari* 7, Orobica 5

* una gara in meno