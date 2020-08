Serie A Femminile, l'Empoli ne fa dieci contro la San Marino Academy. Milan di misura

Impatto doloroso per la San Marino Academy con la Serie A Femminile. Le sammarinesi sono state infatti travolte 10-0 dall’Empoli Ladies grazie alle reti di Polli (tre), Prugna su rigore, Cinotti, Glionna (due) e Dompig e Leonessi (due). Le toscane volano dunque in vetta alla classifica, almeno per differenza reti. Nell’altra gara giocata alle 17:45, il Milan Femminile ha invece battuto di misura la Florentia. Decisiva la rete mess aa segno da Longo nel primo tempo. Le rossonere restano dunque in scia alla Juventus Women e alla Fiorentina Femminile, vittoriose ieri.

1^ Giornata

22 Agosto ore 17:45

Hellas Verona-Juventus 0-2

Pink Bari-Napoli 1-0

Fiorentina-Inter ore 20:45 4-0

23 Agosto ore 17:45

Empoli-San Marino Academy 10-0

Milan-Florentia San Gimignano 1-0

Sassuolo-Roma ore 20:45 (Tim Vision)